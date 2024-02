LCB (MLLCB) - CA 2023 en ligne / Achat - Obj. 4,40 €

- CA 2023 14,9 M€ +36,5%

- Ventes en bloc 10,5 M€ ;

- Carnet de commandes de 60 projets pour un volume d'affaires de 300 M€ à horizon 2028

Dans un marché plus que sinistré, LCB réalise un CA en progression de 36,5% à 14,9 M€ ce qui est proche de nos attentes de 15,3 M€.

La performance de LCB dans le contexte actuel est remarquable car le marché traverse l'une de ses pires crises. En effet, tous les indicateurs sont dans le rouge. La FPI s'attend à environ 90 000 ventes dans le neuf en 2023 ce qui est le niveau le plus bas observé depuis 2000. En moyenne le marché réalisait sur la période 1995-2022 près de 125 000 ventes. Pour 2023 on attend un recul de 30% par rapport à 2022 après - 21% en 2022, 2021 était néanmoins une année exceptionnelle car post covid. Les mises en vente suivent la tendance et ne cessent de chuter avec -14% au T1, -30% au T2 et -49% au T3 (source FPI). Seules les ventes en bloc progressent avec +12,4% sur 9 mois mais ne représentent « que » 25% du marché.

Au-delà du CA réalisé, il faut noter la poursuite de la hausse du carnet de commandes qui était de 270 M€ en septembre et qui désormais est de 300 M€ à horizon 2028. Le positionnement unique « bas carbone » et dans les Eco'City répond de plus en plus aux attentes des acteurs tels que CDC Habitat ou Action Logement au travers de son bailleur Vivest.

Aussi, la visibilité offerte par LCB dans cet environnement est exceptionnelle. Cette visibilité est renforcée par un emprunt obligataire de 3 M€ sous forme de Green Bond, un prêt à impact de 1 M€ et une augmentation de capital du même montant qui ont tous été réalisés en 2023.