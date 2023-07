LCB - Les Constructeurs du Bois (MLLCB) - Initiation de couverture + CA S1

Initiation + CA S1 : Quand écologie et Promotion Immobilière font bon ménage !

- CA S1 : 6,04 M€ +37%

- Objectif 2025 : minimum 30 M€

- Transfert sur Euronext Growth au S2 2023

Créé en 2011, Les Constructeurs du Bois, comme son nom l'indique, est un promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois historiquement positionné dans une démarche engagée de décarbonation de la construction. Preuve en est, LCB a signé il y a plus d'un an le Pacte Bois + Biosourcés Grand Est qui s'inscrit dans la Stratégie Nationale Bas Carbone qui prévoit la division par 2 des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment d'ici 2023 par rapport à 2015, le bois représentant 60% d'émission en moins par rapport à des solutions de construction traditionnelles. Dans le cadre du PACTE Bois + Biosourcés, le niveau le plus élevé impose de réaliser au moins 40% de surface de plancher en bois et biosourcés pour les constructions neuves, le recours à un minimum de 35 kg/m2 de bois et biosourcés et d'adopter un circuit court en se fournissant à moins de 150 km. LCB dépasse largement ces critères avec 150 kg/m2 et se fournit exclusivement auprès de deux producteurs vosgiens spécialisés dans les structures en bois. Par ailleurs, LCB a rejoint le réseau des entreprises labélisées Bois de France qui garantit l'origine et le lieu de transformation, d'assemblable et d'emballage du bois. Ainsi, LCB peut certifier un approvisionnement de ces programmes à plus de 80% de bois issu des forêts françaises.