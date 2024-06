Ce calme se reflète notamment dans le très léger rebond de la bourse, mais aussi dans la stabilisation de l'écart ("spread") entre les taux d'intérêt à long terme de la dette souveraine française et allemande. Ce spread est évidemment élevé et proche de celui atteint lors des élections de présidentielles de 2017, où le Front National, se qualifiant pour le deuxième tour de l'élection, préconisait la sortie de l'euro.

(AOF) - " Après la forte anxiété provoquée par l'annonce par le président de la République de l'organisation d'élections législatives anticipées, avec les partis représentants les extrêmes en position de force, un peu de calme semble être revenu " explique La Banque Postale AM. " Toutefois, il est probable que des turbulences apparaissent encore compte tenu des nombreuses incertitudes qui persistent sur les équilibres politiques en France et la direction que prendra le pays à l'issue des élections ".

LBP AM : "un peu de calme semble être revenu"

