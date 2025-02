LBP AM : "Nous anticipons une reprise de légères baisses de taux cet été pour la Fed"

(AOF) - "La Fed, après avoir déjà baissé de 100 points de base ses taux directeurs, a débuté une pause en janvier, qui devrait continuer dans les prochains mois en attendant une confirmation de la désinflation et plus de visibilité sur la politique économique de D. Trump. Cela dit, nous anticipons une reprise de légères baisses de taux à partir de l'été, ramenant le taux directeur juste en dessous de 4%. La BCE devrait poursuivre ses baisses lors de chaque réunion et devrait ramener son taux vers 2% d'ici la mi-année", explique La Banque Postale AM.

"Le relâchement des politiques monétaires et le maintien d'une croissance correcte devraient être porteurs pour les actifs risqués à moyen terme. Néanmoins, après la forte performance des marchés depuis le début de l'année, nous considérons que beaucoup de bonnes nouvelles ont été intégrées dans les prix alors que de nombreuses incertitudes planent à court terme", poursuit l'asset manager.

Cela pousse La Banque Postale AM à globalement réduire un peu son exposition aux actifs risqués, en particulier aux actions européennes et au crédit américain, tout en restant constructifs sur les perspectives des marchés à moyen terme.

L'asset manager pense que les obligations souveraines restent attractives, en particulier en Europe, où les perspectives de désinflation et de baisse de taux directeur sont moins incertaines qu'aux États-Unis. Il reste exposé aux obligations d'entreprises européennes mais réduit les risques sur les entreprises les plus risquées (HY).

Sur les actions, LBP AM réduit son exposition tout en maintenant une préférence pour les actions américaines à très court terme, étant donné la solidité de la croissance et les politiques pro-business annoncées par D. Trump.

En même temps, étant donné les valorisations et son scénario de légère reprise, il pense que les actions européennes seront plus attractives courant 2025, en tout cas si les politiques domestiques et extérieures ne font pas dérailler le scénario.