LBP AM : "Les taux longs ont un peu de potentiel de baisse notamment en zone euro"

(AOF) - "Donald Trump est officiellement le nouveau président des Etats-Unis. De ses premiers pas, tout le monde attend une avalanche de décrets qui donneront le la sur ses intentions. C'est possible. Néanmoins, il faudra attendre davantage selon nous, pour évaluer quel sera l'équilibre trouvé entre ses politiques pro-business (déréglementation et baisses d'impôts) et ses ambitions protectionnistes (droits de douane et limitation de l'immigration) qui nuiraient à l'économie américaine et mondiale", explique Sebastian Paris Horvitz, directeur de la Recherche chez La Banque Postale AM.

Ainsi, l'incertitude ne devrait pas s'estomper tout de suite.

"Notre scénario central en termes de trajectoires économiques pour les grands pays et zones économiques intègre des politiques américaines relativement modérées sur le champ du protectionnisme. Si la route est différente, évidemment, nous ajusterons nos prévisions et nos vues de marché. Néanmoins, à très court terme, il nous semble que le gouvernement Trump commence sa mandature avec une situation très favorable", fait savoir Sebastian Paris Horvitz.

La croissance reste très solide aux Etats-Unis, alors que l'inflation, si on se fie aux derniers chiffres, continue lentement son reflux. Pour le reste du monde, la situation est un peu moins favorable. La zone euro, en particulier, est toujours à la recherche d'une expansion plus solide et soutenable.

"Il nous faudra être très agiles dans notre gestion, face aux turbulences qui pourraient être causées par les décisions de la nouvelle administration américaine. Nous pensons toujours que les taux longs ont un peu de potentiel de baisse, notamment en zone euro, et que les actifs risqués devraient en bénéficier graduellement", signale Sebastian Paris Horvitz.