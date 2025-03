LBP AM : "La logique économique de Trump est purement incompréhensible"

(AOF) - "Depuis des semaines, les marchés et les membres de la communauté internationale vivent au gré des annonces concernant la mise en place de tarifs douaniers par les États-Unis. Un jour, des hausses de tarifs sont imposées, le jour suivant elles disparaissent, pour réapparaître de nouveau. Il n’est simplement pas possible que l’économie mondiale fonctionne dans ce chaos", constate Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche pour La Banque Postale AM.

" Le dernier échange de coups entre la province canadienne de l'Ontario et D. Trump montre, à la suite des mesures protectionnistes prises par ce dernier, l'absurdité du désordre et l'incertitude générée ", précise t-il.

Nombreux, y compris nous-mêmes, pensions que l'arme de négociation agitée par D. Trump, les droits de douane, allait aboutir à un équilibre raisonnable. Clairement, on se sera trompé si le désordre actuel se prolonge. La logique économique défendue par D. Trump et ses conseillers est purement incompréhensible.

Ces politiques protectionnistes n'aboutiront certainement pas à la prospérité économique souhaitée pour les États-Unis. Les 25% de taxes douanières sur l'acier et l'aluminium qui prennent effet aujourd'hui renchériront les coûts de l'industrie américaine sans gain pour quiconque.

" En fait, c'est plutôt le risque de récession outre-Atlantique qui est en train de monter. Ceci se reflète sur les marchés par la forte baisse des indices boursiers américains en ce début d'année, le déclin des taux d'intérêt de long terme, et aussi la baisse du taux de change du dollar vis-à-vis de ses principaux partenaires. Les conditions financières se détériorent ", souligne Sebastian Paris Horvitz.