LBP AM : ""la dette française sous-performe légèrement depuis une semaine"

(AOF) - Le déficit public français s’est creusé à 5,5% du PIB en 2023 contre 4,8% en 2022. Cela représente un dérapage important par rapport aux 4,9% annoncés par le gouvernement dans le budget. Selon l’Insee, ce dérapage s’explique par des recettes plus faibles que ce qui était attendu fin 2023, ce qui est cohérent avec la croissance plus faible que prévue (de 0,7% en 2023 contre 1% prévu dans le budget), ainsi qu’un déficit plus important de la sécurité sociale.

Dans sa note d'analyse du 27 mars, La Banque Postale AM (LBPAM) explique que "la dette française sous-performe légèrement depuis une semaine même si l'impact de l'annonce du déficit sur les marché a été limitée car le gouvernement avait préparé les marchés à ce dérapage ces dernières semaines.

"Au total, l'écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes à 10 ans, une mesure du risque de crédit de la France, a augmenté de 5 points de base depuis une semaine et s'approche des 50 points de base. C'est en ligne avec la prime de risque moyenne de la dette française depuis 3 ans et reste bien inférieure aux primes des dettes italienne (130 points de base) ou espagnole (83 points de base). Mais la tendance est négative", poursuit l'asset manager.

La prime française est supérieure à son niveau pré-Covid, contrairement à l'Espagne ou l'Italie. Le coût de financement de la dette française augmente avec un taux actuel sur les marchés de 2,9% contre un taux de 1,8% sur le stock de dette existante.

Pour LBP AM, tout cela a des conséquences. L'asset manager souligne notamment que "les nouvelles règles budgétaires européennes sont appliquées à partir de cette année après leur suspension liée au Covid et au choc énergétique. Et sans surprise, la France n'est pas dans les clous. Le déficit est supérieur à 3% et la dette n'est pas sur une trajectoire suffisamment baissière (-1% du PIB par an), ces critères devraient conduire la Commission à déclencher une procédure de déficit excessif et demander à la France d'accélérer son resserrement budgétaire.