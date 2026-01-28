LBP AM boucle à plus de 500 M€ son fonds dette infrastructure à impact climatique

(AOF) - LBP AM European Private Markets, la plateforme d'investissement en actifs non cotés de LBP AM, annonce le closing final de LBPAM Infrastructure Debt Climate Impact Fund, dont la collecte dépasse 500 millions d'euros, atteignant ainsi son objectif initial. Classé Article 9 SFDR, ce fonds, qui vise à conjuguer performance financière et impact climatique, a rencontré un fort intérêt de la part des investisseurs.

Lancé en 2022, le fonds repose sur une thèse d'investissement centrée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de contribuer à une trajectoire de réchauffement inférieure à 2 °C, conformément à l'Accord de Paris.

L'ensemble des investissements cible des infrastructures bas carbone ou décarbonantes, en ligne avec l'objectif n°1 de la taxonomie européenne, avec une ambition d'alignement de 70% du portefeuille à l'issue de la période d'investissement.

La stratégie s'appuie sur la double expertise de l'équipe dette infrastructure de LBP AM, combinant connaissance sectorielle approfondie et méthodologie de mesure d'impact éprouvée, intégrant notamment l'outil CIARA de Carbone 4 ainsi que des scorings propriétaires ESG et d'impact.

A ce stade, le portefeuille s'inscrit dans une trajectoire de réchauffement estimée à 1,63 °C d'ici 2100. Sa diversification sectorielle et géographique contribue à la résilience recherchée.

Trois indicateurs clés permettent d'évaluer de manière objective et transparente la contribution du fonds aux objectifs climatiques : taux d'alignement à la taxonomie européenne, empreinte carbone et alignement avec un scénario de réchauffement limité à 2°C.