LB Pharmaceuticals lève 285 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

LB Pharmaceuticals a levé 285 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé la société de biotechnologie mercredi, marquant ainsi la première introduction en bourse d'envergure dans le domaine de la biotechnologie depuis février.

L'entreprise new-yorkaise a vendu 19 millions d'actions à 15 dollars chacune, ce qui correspond à la fourchette de 14 à 16 dollars qu'elle s'était fixée. L'introduction en bourse a valorisé LB à 301,5 millions de dollars.

Des entreprises allant des cryptomonnaies aux biens de consommation sont sur le point d'inscrire leurs actions sur les bourses américaines cette semaine, alors que le marché américain des introductions en bourse fait un retour en force, les investisseurs ayant écarté les inquiétudes concernant les droits de douane qui ont fait échouer toutes les transactions en avril.

Les débuts de LB constitueraient une rare introduction en bourse d'une société biotechnologique sur un marché des introductions en bourse dominé par des entreprises technologiques à forte croissance.

Aardvark Therapeutics AARD.O , qui développe des médicaments pour la perte de poids, a été la dernière biotech notable à lever plus de 50 millions de dollars en 2025. Ses actions ont presque été divisées par deux depuis leurs débuts en février.

Les sociétés de biotechnologie sont généralement considérées comme des investissements à long terme, car la recherche et le développement, les essais cliniques et les autorisations réglementaires nécessaires à la commercialisation d'un médicament candidat peuvent prendre des années et nécessiter des millions de dollars de capital.

LB est bien consciente de ce défi. Les documents déposés par la société montrent que son solde de trésorerie de 14,2 millions de dollars, au 30 juin, ne sera pas suffisant pour répondre aux besoins d'exploitation et d'investissement.

Le principal candidat expérimental de la biotech, le LB-102, est un médicament oral en phase finale de développement qui vise à traiter la schizophrénie aiguë, c'est-à-dire l'apparition soudaine et intense de symptômes psychotiques.

L'entreprise prévoit de lancer un essai de six semaines du LB-102 chez des patients souffrant de schizophrénie aiguë au cours du premier trimestre 2026.

LB Pharmaceuticals commencera à être cotée au Nasdaq jeudi sous le symbole "LBRX".

Leerink Partners, Piper Sandler et Stifel sont les principaux souscripteurs de l'offre.