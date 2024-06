Lazard Frères Gestion renforce son équipe de distribution internationale

(AOF) - Lazard Frères Gestion a annoncé le recrutement de Thomas Page-Lecuyer au sein de l’équipe de Stéphanie Fournel, directrice de la distribution internationale de Lazard Frères Gestion. En tant que product specialist, il accompagnera les équipes commerciales internationales pour mettre en avant les stratégies actions et multi asset du gestionnaire d’actifs. Avant de rejoindre Lazard Frères Gestion en juin 2024, Thomas Page-Lecuyer était senior investment specialist pour les fonds actions et les thématiques ESG chez Aviva Investors depuis 2019.

