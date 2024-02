Séverine Cordelier-Fiault, 46 ans, a rejoint Lazard Frères Gestion en juin 2023 en qualité d'ingénieure patrimoniale. Elle a débuté sa carrière en 2002 en tant que fiscaliste chez PwC Société d'Avocats. De 2006 à 2023, elle a évolué au sein de la direction de l'ingénierie patrimoniale d'Axa Wealth Management. Séverine Cordelier-Fiault était en charge du suivi patrimonial des clients fortunés d'Axa Wealth Management, et a également occupé le poste de responsable de l'ingénierie patrimoniale gestion privée au sein de cette direction.

(AOF) - Lazard Frères Gestion a annoncé l'arrivée au sein de ses équipes de Marie-Claude Bonnet, banquier privé, Séverine Cordelier-Fiault, ingénieure patrimoniale et Guillaume Muet, gestionnaire privé, tous les trois basés à Paris. Par ailleurs, Caroline Le Goff Deslandes a rejoint le bureau de Nantes en tant que banquier privé. Marie-Claude Bonnet, 37 ans, a rejoint Lazard Frères Gestion en janvier 2024 en qualité de banquier privé. Elle travaillait auparavant pour Société Générale Private Banking 29H en tant que banquier privé.

Lazard Frères Gestion renforce ses équipes de gestion privée à Paris et à Nantes

