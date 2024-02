Lazard Frères Gestion lance un fonds thématique dédié au bien-être

Lazard Well-Being est constitué de 30 à 50 positions et est éligible au PEA. Ce fonds présente un risque évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il est par ailleurs classé " Article 8 " selon la nomenclature SFDR.

Le fonds investit notamment dans des entreprises actives dans les secteurs de la santé, de la consommation discrétionnaire, des soins personnels, du sport et de l'alimentation.

(AOF) - Lazard Frères Gestion a annoncé le lancement d’un nouveau fonds thématique : Lazard Well-Being. Géré par Stanislas Coquebert de Neuville et Héloïse Rabasse, le fonds se compose de sociétés européennes "offrant un fort potentiel de création de valeur dans le domaine du bien-être, qui bénéficie de tendances structurellement favorables". "Cette notion englobe des aspects tels que le confort matériel, la santé et l’amélioration du cadre de vie", précise le gestionnaire d’actifs.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.