Lazard en passe de monter progressivement au capital d'une société de capital-risque

( AFP / MATTHIEU ALEXANDRE )

La banque d'affaires Lazard, via son activité de gestion d'actifs, a annoncé jeudi qu'elle détenait une part minoritaire de la société de gestion Elaia Partners, spécialisée dans l'investissement dans les start-up, ainsi qu'un accord lui permettant de devenir majoritaire.

La montée au capital "va se faire a priori en plusieurs étapes", a indiqué à l'AFP la directrice générale déléguée de Lazard Frères Gestion Sophie de Nadaillac, "une étape assez rapide (...) qui nous permettrait de devenir majoritaire (...) et une deuxième étape plus lointaine" pouvant aller jusqu'à la détention de 100% des parts.

Le cofondateur d'Elaia, Xavier Lazarus, a affirmé de son côté vouloir "être dans les premiers" d'un "mouvement (...) profond de consolidation du marché" des sociétés de gestion, "aujourd'hui très fragmenté".

Wendel avait ouvert le bal l'an dernier en annonçant l'acquisition d'IK Partners.

Lazard et Elaia créent en parallèle une nouvelle société, basée à Paris, détenue à 75% par Lazard et à 25% par Elaia, portant leurs deux noms: Lazard Elaia Capital.

Elle vise la levée d'un premier fonds après l'été, pouvant approcher le milliard d'euros, et des premiers investissements l'an prochain dans une quinzaine de sociétés européennes, par tranche de 20 à 30 millions d'euros minimum par entreprise.

Ces dernières seront notamment spécialisées dans le numérique et la "deep tech" (portant sur des technologies très avancées), un marché qu'Elaia connaît bien puisqu'elle investit déjà aujourd'hui sur ce segment mais à des stades moins avancé.

Pour être éligibles, ces jeunes pousses devront avoir atteint un certain niveau de maturité. L'objectif est d'amener certaines d'entre elles à la Bourse.

Lazard et Elaia avaient posé en décembre dernier les fondations de cette nouvelle société commune et de la prise de participation du premier dans le second.

Ce mouvement illustre l'appétit de Lazard, plutôt spécialisé dans l'investissement dans des sociétés cotées, pour l'univers du non coté, avec des vues sur le capital-investissement au sens large ainsi que sur la dette privée.

Un communiqué commun des deux sociétés précise que la réalisation de ces annonces dépend de l'approbation des autorités réglementaires.