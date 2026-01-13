 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Laurent Nielly devient CEO d'Ontex par anticipation
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 11:12

Ontex Group annonce qu'à la suite de l'annonce du 11 décembre 2025 concernant la succession de son chief executive officer, son conseil a décidé d'accélérer la nomination de Laurent Nielly en tant que CEO, qui prend effet dès ce 13 janvier.


"Cette accélération reflète la confiance du conseil dans la volonté de Laurent Nielly de prendre la direction d'Ontex, lui permettant de prendre en charge le plan 2026 dès le début de l'exercice financier", explique le groupe belge de produits d'hygiène.

Gustavo Calvo Paz restera chez Ontex jusqu'à la fin janvier afin d'assurer une transition sans heurts. Pour mémoire, il ne devait initialement quitter ses fonctions de CEO qu'à l'issue de la prochaine AG prévue le 5 mai prochain.

Sous la direction de Laurent Nielly, un examen de toutes les options stratégiques sera entrepris afin d'identifier de nouvelles opportunités pour stimuler davantage la croissance rentable et libérer la valeur intrinsèque d'Ontex.

Un comité stratégique du conseil d'administration sera mis en place pour accélérer cette revue, faciliter la prise de décision et assurer une surveillance attentive de l'exécution des plans à moyen et long terme du groupe.

Par ailleurs, pour renforcer le conseil suite à la démission de Jesper Hojer, le conseil a coopté Lorenzo Grabau en tant qu'administrateur non exécutif et soumettra sa nomination à ratification lors de la prochaine AG.

Valeurs associées

ONTEX GROUP
5,2000 EUR Euronext Bruxelles +6,12%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 13.01.2026 12:18 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC : * GRANDES

  • Le logo d'Alstom (Crédit: / Adobe Stock)
    Alstom a signé un contrat de maintenance de 300 locomotives en Inde
    information fournie par Zonebourse 13.01.2026 12:15 

    Alstom a signé un contrat pour assurer la maintenance des locomotives WAG-12B au dépôt Sabarmati des chemins de fer indiens pendant cinq ans avec les Chemins de fer indiens (MELPL). Le contrat est d'une valeur de 62 millions d'euros. Il est attribué par les Chemins ... Lire la suite

  • Le drapeau groenlandais flotte à l'entrée du parc d'attractions de Tivoli à Copenhague, le 8 janvier 2026 au Danemark ( Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard )
    Entre Nuuk et Copenhague, l'indépendance du Groenland envisagée prudemment
    information fournie par AFP 13.01.2026 11:58 

    Nation au sein du royaume du Danemark, le Groenland veut s'émanciper de la tutelle de Copenhague mais si la marche à suivre est claire, les dirigeants de l'île arctique avancent prudemment sous l'oeil intéressé de Donald Trump. "Nous avons un accord avec nos concitoyens ... Lire la suite

  • ( AFP / JUNG YEON-JE )
    SK Hynix va investir 11 milliards d'euros dans une usine de conditionnement de puces avancées
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.01.2026 11:46 

    Le géant sud-coréen des puces électroniques SK Hynix a annoncé mardi vouloir investir 19.000 milliards de wons (11,05 milliards d'euros) dans la construction d'une usine de conditionnement de puces avancées, profitant de l'essor mondial de l'IA. "A mesure que la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank