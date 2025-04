Latecoere : cession de MADES

AOF - EN SAVOIR PLUS

Grace à CICOR, MADES bénéficiera de nouvelles opportunités de développement rentables. MADES a apporté une contribution significative au parcours de Latecoere, et le Groupe exprime sa sincère reconnaissance à l'égard de l'ensemble de l'équipe MADES pour son expertise et son engagement.

Le Groupe CICOR et Latecoere ont entériné la documentation définitive de l'opération de cession-acquisition de MADES.

(AOF) - Latecoere, spécialiste de l’industrie aérospatiale, annonce la cession de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (MADES). Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de Latecoere visant à investir dans ses principales activités d’aérostructures et de systèmes d’interconnexion, afin de répondre aux besoins croissants de ses clients, alors que l’industrie aérospatiale poursuit son retour aux niveaux historiques de production d’avions.

