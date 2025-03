Latecoere : amélioration significative de l'Ebitda récurrent en 2024

(AOF) - Latecoere a enregistré un Ebitda récurrent de 25,7 millions d'euros pour 2024, soit une amélioration significative comparé à la perte de 18,5 millions d'euros enregistrée en 2023. " Ce retournement a été principalement soutenu par l'effet de levier opérationnel provenant de l'augmentation des volumes et des effets positifs résultant des initiatives opérationnelles et commerciales menées par le groupe ", explique l'équipementier aéronautique.

Toutefois, ces améliorations sont encore partiellement compensées par la pression inflationniste continue sur les coûts des matériaux et les perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement pendant la montée en puissance des opérations.

Le chiffre d'affaires a progressé de 13,4% à 705,8 millions d'euros. " Cette augmentation du chiffre d'affaires a été soutenue par des cadences de production plus élevées chez les avionneurs, des revenus supplémentaires provenant de nouveaux contrats et la conclusion d'initiatives commerciales pour compenser l'inflation ", explique l'équipementier aéronautique.

En revanche, l'entreprise affiche une perte nette de 61,9 millions d'euros en 2024 contre un bénéfice net de 6,2 millions d'euros en 2023.

Le flux de trésorerie libre d'exploitation provenant des activités poursuivies est négatif à hauteur de 7,4 millions d'euros contre - 118,2 millions d'euros en 2023.

Côté perspectives, Latecoere s'attend à de nouvelles améliorations de la rentabilité et du flux de trésorerie résultant de la hausse des volumes et de l'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans l'ensemble des segments d'activité de l'entreprise.

Le groupe affirme qu'il est bien positionné pour tirer parti de la demande continue et forte du marché sur les produits civils, militaires et spatiaux. La dynamique sur les activités de service clients et l'activité après-vente est également robuste.

Pour l'exercice 2025, Latecoere anticipe une croissance globale de l'Ebitda, résultant d'une situation de chaîne d'approvisionnement en amélioration et de l'augmentation de l'activité sur les principaux sous-segments des marchés commercial, jets d'affaires et défense.

Le groupe s'attend aussi à des améliorations du flux de trésorerie libre opérationnel, reflétant les améliorations des initiatives opérationnelles et commerciales.

