Larimar Therapeutics s'effondre en raison des inquiétudes concernant la sécurité d'un médicament contre une maladie génétique rare
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions de Larimar Therapeutics

LRMR.O chutent de 31 % à 3,50 $ avant la mise sur le marché , en raison des inquiétudes concernant la sécurité de son médicament expérimental, le nomlabofusp, après la publication des résultats d'une étude à long terme

** Le médicament était testé pour l'ataxie de Friedreich, une maladie génétique rare qui cause des dommages progressifs au système nerveux

** Sept participants ont souffert d'anaphylaxie au cours des six premières semaines d'administration et ont été retirés de l'étude, indique la société

** L'anaphylaxie est une réaction allergique soudaine et grave qui peut provoquer des problèmes respiratoires, un gonflement et une chute de la tension artérielle

** Le principal inconvénient est que nous continuons à voir des cas d'anaphylaxie" - Catherine Novack, analyste chez Jones Trading

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 31% depuis le début de l'année

Valeurs associées

LARIMAR THERAP
5,0950 USD NASDAQ 0,00%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2025 à 15:01:46.

