Largo : repli de 17% de son chiffre d'affaires trimestriel

(AOF) - Largo, spécialiste du reconditionnement de produits high-tech, a publié un chiffre d’affaires du premier trimestre 2025, de 7,83 millions d'euros, conformément aux attentes de la société. Il s'affichait un an plus tôt à 9,46 millions. Ce repli de 17% s’explique par un effet de base, le 1er trimestre 2024 ayant bénéficié d’un volume de commandes particulièrement élevé, lié au report de livraisons initialement prévues fin 2023.

