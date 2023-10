Largo publie ses résultats semestriels et son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023

● Validation du modèle économique de la nouvelle stratégie matérialisée par de meilleures performances des indicateurs de rentabilité :

o Taux de marge brute sur les produits achetés au S1 2023 :

30,9% vs. 12,2% au S1 2022

o Taux de marge après coûts de reconditionnement sur les produits achetés au S1 2023 : 17,1% vs. 0% au S1 2022



● Baisse du niveau de stock au détriment de la marge et du résultat d’exploitation mais au bénéfice de la trésorerie : flux opérationnel de trésorerie à l’équilibre sur le 1er semestre 2023 et trésorerie à 5,5 M€ au 30/06/2023

● Accélération de l’approvisionnement en circuit court : volume de reprise en hausse de +90% au S1 2023 et +200% au T3 2023

● Solide reprise de la croissance au T3 2023 : +40% vs. T3 2022, en ligne avec l’objectif d’une progression du chiffre d’affaires annuel de 10%



