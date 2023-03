Largo Business élargit son portefeuille clients B2B

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce l’élargissement de son portefeuille clients B2B.



• Poursuite du développement de Largo Business conformément aux orientations stratégiques axées sur l’amélioration de la rentabilité



• Mise en place d’un réseau de partenaires revendeurs spécialisés et nationaux



• Signature de partenariats avec des entreprises de premier plan comme IKKS, Lhyfe, Vorwerk, Cat-Amania, la Coopérative U ou encore la Mie Câline





