Largo annonce de solides performances commerciales et financières

• Résultats du 1er semestre 2024 vs S1 2023 : nette amélioration des indicateurs de rentabilité



o Progression de la marge après coûts de reconditionnement de plus d’1,5 M€



o Stabilité des charges fixes



o Amélioration de l’EBITDA de 1,2 M€



o Solide position de trésorerie à 5,2 M€ au 30/06/2024 vs. 3,2 M€ au 31/12/2023





• Nouveau record d’activité commerciale au 3ème trimestre 2024



o Chiffre d’affaires de 10,6 M€, en progression de +89% par rapport au T3 2023



o Montée en puissance du canal Opérateurs





• Accélération du développement à l’international : signature d’un contrat de distribution avec Orange Pologne





