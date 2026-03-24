 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lanxess dans le vert sur des hausses de prix, et malgré une dégradation
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 14:30

Lanxess est particulièrement entouré à la Bourse de Francfort ( 4,81%, à 13,30 euros) malgré la dégradation de DZ Bank. Le titre est soutenu après des annonces de hausses des prix.

Le chimiste allemand a décidé de relever, avec effet immédiat, les prix de son portefeuille d'additifs pour polymères. Les retardateurs de flammes et les additifs de spécialité vont connaître des hausses de prix pouvant aller jusqu'à 35%, tandis que pour les plastifiants, le relèvement pourra atteindre les 50%.

Lanxess explique cette décision par une progression continue et cumulée des coûts (énergie, matières premières critiques, logistique) dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes.

La société précise que malgré des efforts intensifs pour limiter la hausse de ces coûts et maintenir des prix stables, un ajustement est nécessaire afin de garantir la fiabilité et la durabilité de l'approvisionnement à long terme.

Un analyste dégrade

De son côté, DZ Bank est passée de conserver à vendre sur l'action Lanxess, en coupant son objectif de cours de 15 à 10 euros. Pour justifier leur décision, les analystes évoquent un manque de visibilité sur la reprise des volumes et une structure de coûts qui reste handicapante dans le contexte actuel.

Parmi les risques, DZ Bank a identifié le prix de l'énergie et des matières premières toujours volatils en Europe, un concurrence accrue notamment en Asie, une note de crédit sous surveillance en raison d'un ratio d'endettement élevé et la faiblesse persistante des marchés finaux clés (agrochimie, construction).

A l'inverse, sur les points forts, les analystes surveilleront le potentiel de reprise si la demande dans le secteur de la construction et de l'automobile redémarre, les avancées du programme de réduction des coûts fixes et le recentrage du portefeuille sur les spécialités chimiques à plus haute valeur ajoutée.

Valeurs associées

LANXESS
13,600 EUR XETRA +7,17%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank