Lantheus chute alors que la FDA prolonge l'examen d'un diagnostic expérimental du cancer

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18 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Lantheus Holdings LNTH.O chutent de 1,1 % à 80,79 $

** Co a déclaré mardi que la FDA a prolongé de trois mois son examen du LNTH-2501, un diagnostic radioactif expérimental pour le cancer

** Le LNTH-2501 de Co est conçu pour aider les médecins à repérer les tumeurs neuroendocrines, un type de cancer qui commence dans les cellules productrices d'hormones, chez les adultes et les enfants - LNTH

** L'action de la FDA repousse la date de décision au 29 juin 2026, selon Co

** La société affirme que le retard est lié au temps supplémentaire nécessaire pour examiner les informations relatives à la fabrication, et non à la sécurité ou à l'efficacité du médicament

** Le LNTH-2501 n'est pas encore approuvé et n'est pas disponible à la vente aux États-Unis - LNTH

** Les actions ont baissé de ~26% en 2025