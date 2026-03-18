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Lantheus chute alors que la FDA prolonge l'examen d'un diagnostic expérimental du cancer
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Lantheus Holdings LNTH.O chutent de 1,1 % à 80,79 $

** Co a déclaré mardi que la FDA a prolongé de trois mois son examen du LNTH-2501, un diagnostic radioactif expérimental pour le cancer

** Le LNTH-2501 de Co est conçu pour aider les médecins à repérer les tumeurs neuroendocrines, un type de cancer qui commence dans les cellules productrices d'hormones, chez les adultes et les enfants - LNTH

** L'action de la FDA repousse la date de décision au 29 juin 2026, selon Co

** La société affirme que le retard est lié au temps supplémentaire nécessaire pour examiner les informations relatives à la fabrication, et non à la sécurité ou à l'efficacité du médicament

** Le LNTH-2501 n'est pas encore approuvé et n'est pas disponible à la vente aux États-Unis - LNTH

** Les actions ont baissé de ~26% en 2025

Valeurs associées

LANTHEUS HOLDING
79,6700 USD NASDAQ -0,97%
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