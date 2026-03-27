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Lantern Pharma en hausse après que la FDA a autorisé l'essai d'un médicament contre le cancer du cerveau chez l'enfant
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Lantern Pharma LTRN.O augmentent de 11,50 % à 2,33 $ avant la mise sur le marché

** La société et son unité Starlight Therapeutics disent avoir reçu l'autorisation de la FDA américaine pour des essais préliminaires de leur médicament expérimental contre le cancer, STAR-001, chez des enfants atteints de cancers du cerveau et d'autres cancers liés au système nerveux central

** L'étude testera STAR-001 seul et en combinaison avec la spironolactone, un médicament plus ancien, dans les cancers du cerveau de l'enfant difficiles à traiter, tels que l'ATRT, le DIPG, le glioblastome, le médulloblastome et l'épendymome

** La société indique que l'essai est planifié avec POETIC, un groupe de grands centres de cancérologie infantile aux États-Unis, au Canada et en Israël

** L'essai devrait porter sur 18 à 42 patients âgés de 1 à 17 ans, mais la société a besoin d'un financement supplémentaire pour aller de l'avant

** Les actions de LTRN ont baissé de plus de 5 % en 2025

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LANTERN PHARMA
2,2006 USD NASDAQ +5,29%
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