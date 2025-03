Lanson-BCC : des résultats annuels en recul

AOF - EN SAVOIR PLUS

Conformément à sa politique de prudence et de la forte saisonnalité des ventes, le groupe ne publie pas de prévisionnel pour le nouvel exercice.

(AOF) - Le groupe Lanson-BCC, pure player du champagne, a déclaré en 2024 un retrait de son résultat net à 23,8 millions d'euros, et un recul de 21,7% de son résultat opérationnel courant, à 46 millions d'euros. Le chiffre d’affaires consolidé atteint 255,4 millions d'euros en décroissance de 6%. Le groupe a été impacté par la hausse des prix de revient, notamment du raisin, la baisse des volumes expédiés, et enfin la forte hausse des coûts de financement de l'élevage des stocks.

