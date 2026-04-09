(AOF) - Prevaal Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, et Axylia (cabinet spécialiste de la finance responsable et concepteur du Score Carbone Axylia), annoncent conjointement le lancement du fonds Prevaal Score Carbone Axylia Actions Europe. Ce fonds constitue la première application institutionnelle du Score Carbone Axylia comme critère unique de sélection de valeurs au sein d'un fonds investi en actions européennes, alliant ainsi solidité financière et projection extra-financière.

Parmi les premiers investisseurs figurent déjà des acteurs engagés dans une démarche de placement à long terme alignée avec leurs valeurs.

Accessible dès aujourd'hui via un compte-titres, le fonds a été sélectionné par plusieurs acteurs financiers en ligne et sera prochainement disponible en assurance-vie.

"Si 76% des Français pensent que l'impact des placements sur la qualité de l'environnement dans lequel nous vivons est un sujet important, 44% jugent les produits de placement responsable opaques et peinent à s'y retrouver*. Ce fonds a été précisément conçu pour venir résoudre ce problème et apporter aux investisseurs la lisibilité et la rigueur** qu'ils sont en droit d'attendre sur la question climatique qui est le défi existentiel du 21ème siècle", indique Olivier Gourragne, président de Prevaal Finance.

En 2019, Axylia a lancé le Score Carbone pour objectiver l'analyse du risque carbone et des engagements de décarbonation des entreprises.

"Le Score Carbone Axylia, lancé en 2019, déjà adopté par de nombreuses entreprises comme LVMH ou le groupe RATP est un indicateur financier et non un énième principe de notation ESG. Sa logique est simple, solide et radicalement transparente : si une entreprise devait payer l'intégralité de ses émissions carbone, serait-elle encore rentable ? Avec le lancement de ce fonds, nous souhaitons rendre cette méthodologie accessible aux investisseurs et aux épargnants", a expliqué Vincent Auriac, président d'Axylia.