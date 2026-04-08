(AOF) - Arkéa Capital, filiale de capital-investissement du Crédit Mutuel Arkéa, annonce le lancement du fonds Arkéa Capital Résilience Alimentaire des Territoires (RESALT), conçu et structuré en partenariat avec Canopée Private Equity et Vertigo Lab. Ce fonds à impact vise à accompagner les entreprises agricoles et alimentaires sur l'ensemble de la chaîne de valeur, dans un objectif de transition, de résilience et de souveraineté. Il ambitionne de contribuer à la transformation durable des filières alimentaires au cœur des territoires.

Dès son lancement, le fonds bénéficie du soutien de quatre investisseurs institutionnels de premier plan – la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) pour compte propre et pour compte de l'Etat via France 2030 "Entrepreneurs du Vivant", Crédit Mutuel Arkéa, Allianz France.

Il réalise un premier closing de 50 millions d'euros, pour une taille cible de 70 MEUR.

Le fonds RESALT investira dans des entreprises intervenant sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole et alimentaire : approvisionnement agricole, transformation alimentaire, distribution spécialisée ou services aux filières.

Les investissements, compris entre 1 et 7 MEUR, visent des entreprises capables de structurer des filières alimentaires territoriales plus robustes. Le fonds pourra notamment accompagner :

- des entreprises de transformation alimentaire valorisant des productions locales,

- des plateformes logistiques alimentaires rapprochant production et consommation,

- des solutions agricoles favorisant la diversification des revenus des exploitations,

- des marques alimentaires engagées dans la qualité nutritionnelle et la traçabilité,

- des solutions contribuant à réduire les pertes et le gaspillage alimentaire.

Classé article 9 SFDR, le fonds RESALT adopte une approche d'impact fondée sur l'accélération d'une transition agricole et alimentaire juste, durable et résiliente. Elle vise à enclencher une dynamique transformatrice dans les filières et au bénéfice des territoires. Sa stratégie repose sur trois piliers :

- renforcer la solidité économique du secteur agricole par une amélioration du revenu agricole et une juste répartition de la valeur,

- accélérer la transition agroécologique, notamment par la régénération des sols et la préservation des ressources naturelles,

- améliorer la santé par l'alimentation.

Des objectifs spécifiques seront définis pour chaque entreprise et mesurés à travers des indicateurs d'impact (agroécologiques, économiques, sociaux et/ou en lien avec la santé humaine).

Le fonds RESALT repose sur l'alliance de trois acteurs engagés, réunissant expertise en capital investissement, connaissance sectorielle et pilotage de l'impact.

Arkéa Capital investira dans des entreprises ayant validé leur modèle économique, intervenant sur la chaîne de valeur alimentaire.

Canopée, spécialiste sectoriel, apportera sa connaissance fine des filières agricoles et alimentaires pour identifier, structurer et accompagner les participations au plus près des réalités du terrain,

VertigoLab mettra à disposition des entreprises accompagnées ses outils et méthodes d'évaluation pour piloter leur stratégie d'impact et accélérer leur transition.

Cette alliance vise à proposer un modèle d'accompagnement inédit combinant capital, expertise stratégique et pilotage d'impact.

Le fonds RESALT financera 15 à 20 entreprises françaises, avec l'objectif de faire émerger des modèles économiques réplicables, ancrés dans les territoires et créateurs de valeur durable.