Lancement du Club Actionnaires OVHcloud

Paris, le 6 novembre 2025 – OVHcloud, acteur mondial et leader européen du cloud, annonce le lancement de son club actionnaires. Cette initiative a pour objectif de créer une relation de proximité entre le Groupe et ses actionnaires individuels, établissant un espace d’échanges dédié avec celles et ceux qui partagent son ambition de promouvoir un Cloud européen de confiance. En démultipliant les occasions d’échange, OVHcloud souhaite ainsi développer une relation de confiance avec ses actionnaires et partager régulièrement les avancées de sa feuille de route.



Ce club est ouvert à tous les actionnaires détenant au moins 25 actions OVHcloud.



En devenant membre, vous bénéficierez :

• d’informations fréquentes sur la vie de l’entreprise et l’actualité du secteur,

• d’évènements exclusifs : visites de sites, rencontres avec les dirigeants, événements professionnels,

• d’un accès privilégié pour poser vos questions.



Rejoignez le Club actionnaires dès maintenant et inscrivez-vous via le formulaire accessible sur ce lien : https://clubactionnaires.ovhcloud.com/