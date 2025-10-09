Lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)

- Levée de fonds d’un montant de 4,49 M€ avec maintien du DPS par émission d’Actions Nouvelles à raison de 1 Action Nouvelle pour 7 DPS (pouvant être porté à 5,16 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension de 15% maximum)



- Prix de souscription par Action Nouvelle : 0,250 euro soit une décote de 29,2% par rapport au cours de clôture de l’action IMPLANET le 8 octobre 2025 (0,353 €) et une décote de 26,5% par rapport à la valeur théorique de l’action IMPLANET ex-droit



- Détachement du DPS le 14 octobre 2025 et période de souscription ouverte du 16 octobre 2025 au 29 octobre 2025



- Engagements de souscription et à titre de garantie pour un montant total de 4,49 M€ représentant d’ores et déjà 100% de l’émission