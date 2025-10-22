Lam Research prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à la demande d'outils de fabrication de puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lam Research LRCX.O a prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, les fabricants de puces ayant commandé davantage de son équipement utilisé pour fabriquer des semi-conducteurs pour des applications d'intelligence artificielle.

Les actions de la société basée à Fremont, en Californie, ont augmenté de 2,2 % dans les échanges après la cloche. L'action a doublé depuis le début de l'année, soutenue par une forte demande de semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle, les concepteurs de puces recherchant des équipements pour créer des processeurs capables de répondre aux besoins informatiques croissants.

L'explosion de la demande de puces alimentées par l'IA a stimulé la demande pour les entreprises qui fournissent des équipements de fabrication de plaquettes (WFE), qui sont des outils sophistiqués et coûteux pour fabriquer des puces, aidant ainsi des entreprises telles que Lam.

Lam développe des outils essentiels à la fabrication de semi-conducteurs. Ses produits sont principalement utilisés dans une large gamme de traitement des plaquettes et de câblage des dispositifs à semi-conducteurs.

La société est confrontée à une forte concurrence de la part d'Analog Devices ADI.O , d'Applied Materials AMAT.O et de la société néerlandaise ASML ASML.AS , entre autres.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 5,20 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars, pour le trimestre en cours se terminant le 28 décembre, contre une estimation des analystes de 4,81 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit un bénéfice net ajusté par action de 1,15 $, plus ou moins 10 cents, par rapport à une estimation de 1,04 $.

Lam a affiché un chiffre d'affaires de 5,32 milliards de dollars pour le trimestre clos le 28 septembre, contre 5,23 milliards de dollars estimés par le marché.

Hors éléments, la société a déclaré un bénéfice de 1,26 $ par action, contre des estimations de 1,22 $.