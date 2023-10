Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: Vivendi dépasse les 50% des votes information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 14:35









(CercleFinance.com) - Vivendi a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 octobre, le seuil de 50% des droits de vote de Lagardère et détenir 59,71% du capital et 50,50% des droits de vote du groupe d'édition et de médias.



Ce franchissement de seuil résulte de l'acquisition par Vivendi d'actions Lagardère résultant de l'exercice de droits de cession attribués aux actionnaires de Lagardère dans le cadre de l'offre publique d'achat que le groupe a initiée.





Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris +1.41%