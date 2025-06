Lagardère: Vivendi dépasse les 10% du capital information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Vivendi a déclaré à l'AMF avoir franchi directement en hausse, le 5 juin, les seuils de 5% des droits de vote et de 10% du capital de Lagardère et détenir 18.713.879 actions, soit 13,21% du capital et 9,36% des droits de vote du groupe d'édition et de médias.



Ce franchissement de seuils résulte de l'exercice de droits de cession attribués aux actionnaires de Lagardère ayant présenté leurs actions à la branche subsidiaire de l'offre publique d'achat initiée par Vivendi.



Vivendi se réserve la possibilité de procéder à des achats ou des cessions d'actions, en fonction des opportunités et des conditions de marché, mais n'envisage pas d'acquérir le contrôle de Lagardère, ni de demander la nomination d'administrateur.





Valeurs associées LAGARDERE SA 20,1000 EUR Euronext Paris -1,47%