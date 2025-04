Lagardère: succès d'une émission de 225 ME information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 17:44









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce ce jour la levée de 225 ME par un placement privé de droit allemand au format Schuldscheindarlehen.



Cette transaction, d'un montant initial de 125 ME, a fait l'objet d'une forte demande. Elle a été sursouscrite principalement par des investisseurs en Allemagne et en Europe du Sud, ainsi que par des institutions financières en Asie-Pacifique.



Cette opération est structurée en plusieurs tranches libellées en euros, à taux fixes et à taux variables, avec des maturités allant jusqu'à 5 ans.





