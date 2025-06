Lagardère: nomme le futur DG de la division Travel Retail information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 18:04









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce que Frédéric Chevalier sera nommé poste de Directeur Général de Lagardère Travel Retail à compter du 1er juillet 2025. Il exercera cette fonction aux côtés de Dag Rasmussen, qui reste Président-Directeur Général de la branche.



Entré chez Lagardère Travel Retail en 2006, Frédéric Chevalier en était Directeur Général Délégué depuis juillet 2024. Il supervisera désormais l'ensemble des opérations mondiales, avec rattachement direct des membres du Comité Exécutif.



Cette nomination intervient alors que Lagardère Travel Retail poursuit son développement international avec une croissance des ventes de +16 % en 2024 et des implantations récentes dans des aéroports stratégiques à Francfort, Amsterdam, Auckland, Sydney ou encore Kigali.





Valeurs associées LAGARDERE SA 20,2000 EUR Euronext Paris -0,98%