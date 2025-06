Lagardère: lance une émission obligataire de 500 ME information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 18:03









(CercleFinance.com) - Le groupe a lancé aujourd'hui avec succès une émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à échéance 5 ans (juin 2030), avec un coupon annuel de 4,75%.



Cette opération a été sursouscrite plus de 3 fois.



Le produit de cette émission est destiné aux besoins généraux de l'entreprise, en ce compris le remboursement d'une facilité bancaire relais mise en place lors du refinancement réalisé en juin 2024.



Cette émission permettra à Lagardère SA d'allonger la maturité moyenne de son endettement.





Valeurs associées LAGARDERE SA 20,1000 EUR Euronext Paris +1,11%