Lagardère : hausse de 4,1% des revenus trimestriels et réponse à des articles de presse

(AOF) - Au premier trimestre, les revenus du groupe Lagardère se sont appréciés de 5,1 %, à 1,978 milliard d’euros, ou de 4,1 % en données comparables. Les deux activités principales du groupe ont contribué à cette bonne performance. Pour la division Publishing, le chiffre d’affaires a bondi de 8 %, à 623 millions d’euros, grâce à toutes les zones géographiques et plus particulièrement le Royaume-Uni grâce à des best-sellers, ainsi qu’à l’activité des Jeux de société qui poursuit son développement.

Du côté du Travel Retail, la vente dans les lieux de passage, les revenus sont de 4,7 %, à 1,301 milliard d'euros, grâce à tous les territoires à l'exception de l'Asie du Nord où les équipes réalisent un travail important de réorganisation.

En parallèle, Lagardère a réagi à des articles de presse parus ce vendredi 25 avril et indiquant que le groupe était visé par un redressement fiscal de 200 millions d'euros. L'entreprise explique que " deux filiales du groupe ont fait l'objet de vérifications de comptabilité portant l'une sur la déductibilité fiscale d'une moins-value au titre de la cession des titres de Lagardère Sports and Entertainment, l'autre sur la définition fiscale du livre et les modalités de détermination du taux de TVA applicable aux opérations complexes uniques ". Lagardère confirme qu'il ne se voit pas réclamer 200 millions d'euros comme le laissent penser certains articles.

AOF - EN SAVOIR PLUS