Lagardère : fin de la grève historique au "JDD" démarrée il y a 40 jours

(AOF) - La rédaction du « Journal du Dimanche » a conclu un accord avec la direction de Lagardère et a décidé à 94% de mettre fin à son mouvement, a-t-elle annoncé dans un communiqué. La grève des quelque 100 journalistes de la rédaction avait débuté le 22 juin pour contester l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête du journal. Le site du JDD doit reprendre son activité dès ce mardi, jour de la prise de fonctions officielle de l'ancien directeur de rédaction de l'hebdomadaire " Valeurs Actuelles ".

