Lagardere annonce la nomination de Sophie Stabile comme directrice financière du groupe

15 octobre (Reuters) - LAGARDERE SCA LAGA.PA : * Annonce la nomination de Sophie Stabile comme directrice financière du groupe * Elle succède à Gérard Adsuar * Elle siègera au sein du Conseil de Gérance Texte original sur Eikon ID:nNDL1fQTKX Pour plus de détails, cliquez sur LAGA.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -1.17%