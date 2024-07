Lagardère: 20 millions d'euros de perte au premier semestre malgré un chiffre d'affaires en hausse

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe Lagardère a publié mardi une perte nette de 20 millions d'euros au premier semestre malgré un chiffre d'affaires en hausse de 13,3%, notamment en raison de coûts dans sa branche médias liés à son intégration à Vivendi.

Sur les six premiers mois de 2024, le groupe a vu son chiffre d'affaires s'établir à près de 4,2 milliards d'euros, porté en particulier par le dynamisme du trafic aérien en France et dans la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, favorable à sa branche "Travel Retail", un réseau de boutiques dans les gares et aéroports (2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, +18%).

Le pôle édition, qui comprend Hachette Livre (premier éditeur français et troisième mondial), a lui généré 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 5%, "tiré notamment par une activité remarquable aux Etats-Unis et au Royaume-Uni", selon le PDG Arnaud Lagardère - cité dans le communiqué -, qui a retrouvé son poste en juin, deux mois après avoir été obligé par la justice de quitter la tête du groupe.

Ses "autres activités", dont les médias (JDD, Paris Match, Elle, Europe 1, etc.), voient également leur chiffre d'affaires croître de 9,2%, à 136 millions d'euros, profitant notamment du redressement des audiences de la radio Europe 1.

Cela n'a pas empêché le groupe d'enregistrer une perte nette part du groupe de 20 millions d'euros au premier semestre, contre un bénéfice net de 45 millions d'euros un an plus tôt.

En cause, notamment, "des charges de restructuration pour -18 millions d'euros", selon le communiqué.

Parmi ces charges, 10 millions sont imputables à la branche comprenant les médias et sont "constitués de coûts liés à la rationalisation de surfaces immobilières et de frais liés à l'intégration" de Lagardère dans le groupe Vivendi, du milliardaire Vincent Bolloré, finalisée fin 2023.