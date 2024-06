Lacroix mise sur le développement de son activité Environment à l’international

(AOF) - Lacroix, spécialiste des équipements et des technologies connectés, précise dans un communiqué le déploiement de sa stratégie d’impact positif en accélérant le développement de son activité Environment à l’international. À travers cette activité, qui fournit à 100% des équipements et des solutions contribuant à la transition écologique, "le groupe couvre des marchés porteurs, en progression soutenue partout dans le monde".

Le 7 décembre 2023, Lacroix présentait sa feuille de route RSE, s'appuyant notamment sur des objectifs ambitieux en matière de développement des activités à impact positif à horizon 2030.

Dans le cadre de cette stratégie volontariste, le groupe pousse aujourd'hui l'accélération de son activité Environment, notamment à l'international.

Sur les deux derniers exercices, le chiffre d'affaires à l'international (hors pays domestiques France et Allemagne), de cette activité a affiché une croissance annuelle de 24%, passant de 13 millions d'euros en 2021 à 21 millions d'euros en 2023.

"Le développement à l'international de notre activité Environment représente un très fort potentiel, que nous abordons de façon ciblée en priorisant les pays offrant les écosystèmes les plus favorables, notamment grâce à la réglementation, et en entretenant une dynamique forte autour de nouveaux produits et solutions et adaptés aux besoins des marchés internationaux", explique Ronald Vrancken, executive managing director de l'activité Environment de Lacroix.

