LACROIX : Le chiffre d’affaires consolidé 2025 ressort à 445,5 M€, en repli de 6,5% à périmètre constant. Retour à la croissance au quatrième trimestre (+0,9%).
Communiqué de presse LACROIX

Le chiffre d’affaires consolidé 2025 ressort à 445,5 M€, en repli de 6,5% à périmètre constant
Retour à la croissance au quatrième trimestre (+0,9%)
Sortie opérationnelle d’Amérique du Nord finalisée
Confirmation des objectifs financiers pour 2025 et 2027

Au quatrième trimestre de l’exercice, LACROIX a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 110,5 millions d’euros (M€), contre 109,5 M€ un an plus tôt. Cette évolution marque un retour de la croissance (+0,9%) reflétant une nouvelle accélération sur l’activité Environment (+20,3%), toujours portée par de solides tendances structurelles et réglementaires sur ses marchés, et un repli moins marqué sur Electronics (- 6,4%), en lien avec la stabilisation du segment Automobile.

