Lacroix dévoile un bon premier trimestre
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 17:58
Au premier trimestre, Lacroix a affiché un chiffre d'affaires consolidé de 122,8 millions d'euros. Cette performance repose sur deux trajectoires distinctes au sein de ses pôles d'expertise : Environment ( 22,0 %) qui a généré 42,4 millions d'euros de revenus, porté par une accélération exceptionnelle des commandes en Espagne et des contrats significatifs dans l'Éclairage Public à l'international et Electronics (-0,9 %), avec un chiffre d'affaires de 80,4 millions d'euros, l'activité se stabilise.
Le Groupe poursuit avec succès son désengagement progressif du secteur automobile, qui ne représente plus que 40 % de l'activité du pôle, contre 60 % il y a trois ans.
Perspectives : objectifs 2026 et 2027 confirmés
Malgré la prudence affichée face aux tensions d'approvisionnement en composants électroniques, la direction réitère ses ambitions. Pour l'exercice 2026, le Groupe mise sur une progression modérée de son chiffre d'affaires et le maintien d'une marge d'Ebitda à 7,6 %.
À plus long terme, Lacroix maintient ses cibles pour 2027 : un chiffre d'affaires entre 475 et 500 millions d'euros, un taux de marge d'Ebitda supérieur à 8 %.
Le titre devrait rester soutenu par la reprise attendue du segment Aéronautique & Défense et la résilience globale du modèle économique du groupe.
Renforcement de la structure financière
La société a franchi une étape clé dans sa gestion bilancielle avec la signature d'un crédit syndiqué inaugural de 77,6 millions d'euros. Ce financement se décline en trois volets : le refinancement de 44,6 MEUR de dettes existantes sur une maturité de 7 ans, une ligne de crédit de 30 millions d'euros dédiée aux investissements (Capex), une facilité de crédit renouvelable (RCF) de 3 millions d'euros.
Cette opération vise à sécuriser les capacités d'investissement nécessaires au déploiement de la feuille de route stratégique à l'horizon 2027.
Valeurs associées
|13,5500 EUR
|Euronext Paris
|-0,37%
A lire aussi
-
Agir sur un millier de "points noirs", un "droit au beau" dans tous les quartiers, des travaux "mieux coordonnés"... Le nouveau maire PS de Paris, Emmanuel Grégoire, a dévoilé lundi son projet pour l'espace public, vu par l'opposition comme un simple "recyclage" ... Lire la suite
-
Les Bourses ont misé sur la prudence et la patience lundi faute d'accord Iran/Etats-Unis pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Sur fond de prix du pétrole en hausse, Paris a reculé (-0,69%), plombée par le recul des quatre valeurs du luxe (LVMH -4,38%, Hermès ... Lire la suite
-
S'opposer frontalement ou proposer un texte alternatif ? Hostile à la création d'un droit à l'aide à mourir, le Sénat s'apprête à se diviser à nouveau sur la réforme de la fin de vie, au risque de laisser les députés légiférer seuls. Démarrée il y a plus de trois ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, les investisseurs ayant fait preuve de prudence face au risque alors que l'impasse diplomatique au Moyen-Orient a entraîné une nouvelle hausse des prix du pétrole. À Paris, le CAC 40, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer