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Lacroix dévoile un bon premier trimestre
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 17:58

Sur les trois premiers mois de l'année, Lacroix a publié un chiffre d'affaires en croissance de 5,9 % pour le premier trimestre 2026. Entre rééquilibrage stratégique de ses pôles et renforcement de sa structure financière, le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs annuels.

Au premier trimestre, Lacroix a affiché un chiffre d'affaires consolidé de 122,8 millions d'euros. Cette performance repose sur deux trajectoires distinctes au sein de ses pôles d'expertise : Environment ( 22,0 %) qui a généré 42,4 millions d'euros de revenus, porté par une accélération exceptionnelle des commandes en Espagne et des contrats significatifs dans l'Éclairage Public à l'international et Electronics (-0,9 %), avec un chiffre d'affaires de 80,4 millions d'euros, l'activité se stabilise.

Le Groupe poursuit avec succès son désengagement progressif du secteur automobile, qui ne représente plus que 40 % de l'activité du pôle, contre 60 % il y a trois ans.

Perspectives : objectifs 2026 et 2027 confirmés

Malgré la prudence affichée face aux tensions d'approvisionnement en composants électroniques, la direction réitère ses ambitions. Pour l'exercice 2026, le Groupe mise sur une progression modérée de son chiffre d'affaires et le maintien d'une marge d'Ebitda à 7,6 %.
À plus long terme, Lacroix maintient ses cibles pour 2027 : un chiffre d'affaires entre 475 et 500 millions d'euros, un taux de marge d'Ebitda supérieur à 8 %.
Le titre devrait rester soutenu par la reprise attendue du segment Aéronautique & Défense et la résilience globale du modèle économique du groupe.

Renforcement de la structure financière

La société a franchi une étape clé dans sa gestion bilancielle avec la signature d'un crédit syndiqué inaugural de 77,6 millions d'euros. Ce financement se décline en trois volets : le refinancement de 44,6 MEUR de dettes existantes sur une maturité de 7 ans, une ligne de crédit de 30 millions d'euros dédiée aux investissements (Capex), une facilité de crédit renouvelable (RCF) de 3 millions d'euros.

Cette opération vise à sécuriser les capacités d'investissement nécessaires au déploiement de la feuille de route stratégique à l'horizon 2027.

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