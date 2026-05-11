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LACROIX : Chiffre d'affaires de 122,8 M€ au premier trimestre 2026, en hausse de 5,9 %.
information fournie par Boursorama CP 11/05/2026 à 17:45

Communiqué de presse LACROIX

Chiffre d'affaires de 122,8 M€ au premier trimestre 2026, en hausse de 5,9 %

Stabilisation de l'activité Electronics
Forte croissance de l'activité Environment

Mise en place d’un crédit syndiqué de 77 M€, permettant de conforter la solidité financière du Groupe

Confirmation de l'ensemble des objectifs financiers

Au premier trimestre de l’exercice, LACROIX a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 122,8 millions d’euros (M€), contre 115,9 M€ un an plus tôt, soit une progression de 5,9%. Cette performance reflète la stabilisation de l’activité Electronics (-0,9%), conforme aux anticipations du Groupe, conjuguée à une croissance très soutenue de l’activité Environment (+22,0%), portée notamment par des éléments non récurrents.

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