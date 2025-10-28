Labcorp revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande de tests de diagnostic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Labcorp LH.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices annuels et a dépassé les estimations pour le troisième trimestre, l'opérateur de laboratoire ayant bénéficié d'une forte demande pour ses tests de diagnostic.

La demande soutenue de chirurgies non urgentes, en particulier chez les Américains plus âgés, contribue à stimuler les bénéfices des fournisseurs de tests de diagnostic tels que Labcorp et Quest Diagnostics DGX.N .

Au cours de l'année écoulée, les deux sociétés ont également conclu des accords de gestion des laboratoires hospitaliers afin d'accroître leur part de marché.

Labcorp a toutefois revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année et table désormais sur une croissance de 7,4 % à 8 %, contre une estimation précédente de 7,5 % à 8,6 %, en raison d'un dollar plus fort et du calendrier de certaines acquisitions.

L'année dernière, environ 13 % de ses revenus provenaient de l'extérieur des États-Unis.

Le chiffre d'affaires de ses laboratoires de diagnostic a augmenté de 8,5 % pour atteindre 2,77 milliards de dollars, tandis que ses activités de recherche sous contrat pour le développement de médicaments ont progressé de 8,3 % pour atteindre 799,1 millions de dollars.

Labcorp a également déclaré qu'elle prenait des mesures pour faire face à la baisse de la demande dans le domaine du développement de médicaments en phase initiale, en cédant ou en restructurant environ 50 millions de dollars de recettes annuelles par le biais d'une consolidation des sites, alors que les biotechnologies sont confrontées à une pénurie de financement prolongée.

"Nous avons fait progresser notre stratégie en formant de nouveaux partenariats avec des systèmes de santé et des laboratoires régionaux" et avons introduit de nouveaux tests spécialisés pour des maladies telles que le cancer et la maladie d'Alzheimer, a déclaré le directeur général Adam Schechter.

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté pour 2025 de

16,15 à 16,50 dollars par action, contre une fourchette précédente de 16,05 à 16,50 dollars par action.

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, Labcorp a déclaré un bénéfice ajusté de 4,18 dollars par action, dépassant l'estimation consensuelle des analystes de 4,13 dollars, selon les données compilées par LSEG.