La-Z-Boy en hausse grâce à des résultats trimestriels optimistes
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 22:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions du fabricant de meubles La-Z-Boy

LZB.N ont augmenté de ~6% à 31,25 $ dans les échanges après le marché

** Les ventes du 2ème trimestre ont augmenté de 0,3% à 522,5 millions de dollars, dépassant de peu les estimations de 522,4 millions de dollars; le BPA ajusté de 71 cents dépasse les attentes de 61 cents - données compilées par LSEG

** Croissance de 4% des ventes totales écrites au T2 pour le segment de la vente au détail, augmentation de 2% pour le segment de la vente en gros

** "En nous appuyant sur notre base de production nord-américaine, avec ~90% des produits finis fabriqués aux États-Unis, nous réussissons à naviguer dans la volatilité actuelle du commerce et des tarifs douaniers" - directrice générale Melinda Whittington

** La croissance des ventes au troisième trimestre devrait se situer entre 1 % et 4 %, ce qui inclut une "vision mesurée" du contexte macroéconomique incertain

** LZB a chuté de 32% depuis le début de l'année

