La Virginie occidentale poursuit Apple pour le rôle présumé d'iCloud dans la diffusion de matériel pédopornographique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Virginie-Occidentale estime qu'Apple privilégie la protection de la vie privée au détriment de la sécurité des enfants

*

Selon Reuters, Apple a abandonné son projet de numérisation pour des raisons de protection de la vie privée

*

Apple a déposé beaucoup moins de rapports d'abus que Google et Meta en 2023

(Ajout d'une déclaration d'Apple aux paragraphes 3 et 4) par Nate Raymond et Stephen Nellis

Le procureur général de la Virginie occidentale a déposé jeudi une plainte accusant Apple AAPL.O d'avoir permis à son service iCloud de devenir ce que les communications internes de l'entreprise ont décrit comme la "plus grande plateforme de distribution de pornographie infantile".

Le procureur général JB McCuskey, un républicain, a accusé Apple de donner la priorité à la vie privée des utilisateurs plutôt qu'à la sécurité des enfants. Son bureau a qualifié l'affaire de première du genre par une agence gouvernementale concernant la distribution de matériel pédopornographique sur la plateforme de stockage de données d'Apple.

"Ces images constituent un enregistrement permanent du traumatisme d'un enfant, et cet enfant est revictimisé chaque fois que ce matériel est partagé ou visionné", a déclaré JB McCuskey dans le communiqué. "Ce comportement est méprisable et l'inaction d'Apple est inexcusable."

Dans un communiqué, Apple a déclaré avoir mis en place des fonctionnalités qui empêchent les enfants de télécharger ou de recevoir des images de nudité et "innove chaque jour pour lutter contre des menaces en constante évolution et maintenir la plateforme la plus sûre et la plus fiable pour les enfants".

"Toutes nos fonctions et contrôles parentaux de pointe, comme Communication Safety, qui intervient automatiquement sur les appareils des enfants lorsque de la nudité est détectée dans les messages, les photos partagées, AirDrop et même les appels FaceTime en direct, sont conçues en tenant compte de la sûreté, de la sécurité et de la confidentialité de nos utilisateurs", a déclaré Apple.

La société a envisagé de scanner les images, mais a renoncé à cette approche en raison de préoccupations relatives à la vie privée et à la sécurité des utilisateurs, notamment parce qu'elle craignait que les gouvernements ne recherchent d'autres éléments à des fins de censure ou d'arrestation, a rapporté Reuters .

Le bureau de JB McCuskey a cité un SMS envoyé en 2020 par le responsable de la lutte contre la fraude d'Apple, qui déclarait qu'en raison de ses priorités, Apple était "la meilleure plateforme pour la distribution de matériel pédopornographique".

Son bureau a intenté une action en justice devant le tribunal de circuit du comté de Mason. La plainte vise à obtenir des dommages-intérêts légaux et punitifs et demande à un juge de contraindre Apple à mettre en œuvre des mesures plus efficaces pour détecter les contenus abusifs et à concevoir des produits plus sûrs.

Alphabet's GOOGL.O Google, Microsoft MSFT.O et d'autres fournisseurs de plateformes vérifient les photos téléchargées ou les pièces jointes envoyées par courrier électronique en les comparant à une base de données d'identifiants de matériel pédopornographique connu, fournie par le National Center for Missing and Exploited Children et d'autres centres d'échange d'informations.

Jusqu'en 2022, Apple a adopté une approche différente. Elle n'analysait pas tous les fichiers téléchargés sur ses offres de stockage iCloud, et les données n'étaient pas cryptées de bout en bout, ce qui signifie que les forces de l'ordre pouvaient y accéder avec un mandat.

En 2020, Reuters a rapporté qu'Apple prévoyait un chiffrement de bout en bout pour iCloud , ce qui aurait mis les données sous une forme inutilisable par les autorités chargées de l'application de la loi. La société a abandonné ce projet après que le FBI s'est plaint que cela nuirait aux enquêtes.

En août 2021, Apple a annoncé NeuralHash, un système conçu pour concilier la détection de matériel pédopornographique et la protection de la vie privée en analysant les images sur les appareils des utilisateurs avant leur téléchargement.

Le système a été critiqué par des chercheurs en sécurité qui craignaient qu'il ne produise de faux rapports d'abus et il a suscité une réaction négative de la part des défenseurs de la vie privée qui affirmaient qu'il pourrait être étendu pour permettre une surveillance gouvernementale.

Un mois plus tard, Apple a retardé l'introduction de NeuralHash avant de l'annuler en décembre 2022, a déclaré l'État dans son communiqué. Le même mois, Apple a lancé une option de chiffrement de bout en bout pour les données iCloud.

L'État a déclaré que NeuralHash était inférieur à d'autres outils et qu'il pouvait être facilement contourné. Il a ajouté qu'Apple stockait et synchronisait les données via iCloud sans détection proactive des contenus abusifs, ce qui permettait à de telles images de circuler.

Bien qu'Apple n'ait pas fait l'effort de scanner les images téléchargées sur iCloud, elle a mis en place une fonction appelée Communication Safety qui brouille la nudité et d'autres contenus sensibles envoyés vers ou à partir de l'appareil d'un enfant.

La loi fédérale oblige les entreprises technologiques américaines à signaler les contenus abusifs au National Center for Missing and Exploited Children (Centre national pour les enfants disparus et exploités). En 2023, Apple a fait 267 signalements, contre 1,47 million pour Google et 30,6 millions pour Meta Platforms META.O , selon l'État.

Les réclamations de l'État reflètent les allégations d'une proposition de recours collectif déposée contre Apple à la fin de l'année 2024 devant un tribunal fédéral de Californie par des personnes représentées sur ces images.

Apple a demandé le rejet de cette plainte, affirmant que la société est protégée de toute responsabilité en vertu de l'article 230 de la loi sur la décence des communications (Communications Decency Act), une loi qui protège largement les sociétés Internet contre les poursuites judiciaires relatives au contenu généré par les utilisateurs.