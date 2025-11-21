 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 612,48
-2,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La vigueur du baht thaïlandais affecte les exportations et les expéditions devraient ralentir en 2026, selon la ministre du Commerce
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 05:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La force du baht thaïlandais affecte les exportations, qui devraient ralentir l'année prochaine, a déclaré vendredi la ministre du Commerce Suphajee Suthumpun.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre de l'île Maurice Navin Ramgoolam (à droite) serre la main du président français Emmanuel Macron (à gauche) lors d'une conférence de presse à Port-Louis, île Maurice, le 20 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Après l'île Maurice, Macron met le cap sur l'Afrique du Sud
    information fournie par AFP 21.11.2025 05:12 

    Le président français Emmanuel Macron achève vendredi une visite d'Etat sur l'île Maurice, axée sur le renforcement des liens bilatéraux au coeur de l'océan Indien, avant de mettre le cap sur l'Afrique du Sud, deuxième étape de sa tournée africaine. Au premier ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 20/11/2025
    Top 5 IA du 20/11/2025
    information fournie par Libertify 21.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : BNP Paribas , Elior , Soitec , Valeo , Walmart. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Une personne attend devant un panneau électronique à la Bourse de Tokyo, le 5 novembre 2025 ( AFP / GREG BAKER )
    Gueule de bois sur les marchés: les craintes d'une "bulle" de l'IA resurgissent malgré les performances de Nvidia
    information fournie par AFP 21.11.2025 04:56 

    La fête a été de courte durée sur les marchés boursiers: après un bref soulagement face aux performances du géant américain des puces Nvidia , les valeurs technologiques s'effondrent, craignant que l'engouement suscité par l'intelligence artificielle ne soit finalement ... Lire la suite

  • Vladimir Poutine dans un poste de commandement en un lieu inconnu, selon des images diffusées par le Kremlin le 20 novembre 2025 ( RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / - )
    Le plan américain pour l'Ukraine prévoit de fortes concessions à la Russie
    information fournie par AFP 21.11.2025 01:53 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé jeudi en faveur d'une "paix digne" alors que les Etats-Unis ont présenté un plan, vu par l'AFP, qui prévoit en particulier que Kiev cède à la Russie les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est. Ces deux régions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank