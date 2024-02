La victoire de Kansas City au Superbowl mauvaise nouvelle pour le S&P500 ? (Muzinich)

"Au cours des six dernières années, cependant, l'indicateur a perdu de son éclat" ajoute le broker, "il n'a été correct qu'une seule fois entre 2016 et 2023, ramenant son taux de réussite à 75%".

(AOF) - "Si le vainqueur du Super Bowl fait partie de la American Football Conference (AFC)", une des deux ligues concurrentes des Etats-unis, l'indice S&P 500 baissera au cours de l'année suivante". C’est ce qu’affirme "l'indicateur du Super Bowl" introduit en 1978 par Leonard Koppett, journaliste sportif au New York Times. Selon Muzinich, ce même principe énonce qu'à l'inverse, la victoire d'une équipe de la National Football Conference (NFC) entraînera une hausse du marché boursier. "De 1967 à 2015, l'indicateur a affiché un taux de précision de 82%" souligne le broker.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.