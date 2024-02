La vente de New Alpha AM attire fonds et industriels

Le private equity continue de faire les yeux doux au monde de l’asset management. Selon plusieurs sources concordantes, le processus de cession de New Alpha Asset Management (New Alpha AM) lancé en fin d’année dernière l’atteste. La société comptabilisait 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion à la date du 31 décembre 2023. La Française, son actionnaire principal à hauteur de 49,8%, a mandaté la boutique Caurus Partners pour organiser sa sortie. Lors du premier tour d’enchères, six acteurs se sont manifestés parmi lesquels des fonds d’investissement et des acteurs industriels. Le résultat devrait être connu dans les prochains mois.

Cette opération s’inscrit dans un contexte de volonté d’intégration à 100% ou de cession de la part de La Française. Le groupe, filiale du Crédit Mutuel Nord Europe, figure au centre du projet du lancement de la nouvelle ligne métier de gestion d’actifs de la part du Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui pèsera 166 milliards d’euros d’actifs sous gestion. L’annonce est prévue pour la fin du premier trimestre. Outre la Française, le capital de New Alpha AM comprend Natixis à hauteur de 7,8%, la Macif à hauteur de 12,6% et enfin les salariés pour 29,8%.

Un chiffre d’affaires de 13,2 millions d’euros

Comptant 28 collaborateurs parmi lesquels 17 personnes chargées de l’investissement, New Alpha AM a construit son développement sur l’incubation de gérants émergents par les investisseurs institutionnels. Ses activités couvrent, notamment, la gestion actions et des stratégies de performance absolue et le private equity. Au sein de ce dernier, se trouvent des fonds d’investissements spécialisés en capital-risque et growth equity (New Alpha Verto).

La structure a également la délégation de gestion financière de la Sicav Emergence, un fonds de place créé en 2012 sous l’impulsion de 16 grands institutionnels français cherchant des gestions innovantes à développer. New Alpha AM gérait et conseillait 3 milliards d’euros au 31 décembre 2023. Présidée par Antoine Rolland, elle a dégagé en 2022, un chiffre d’affaires de 13,2 millions d’euros pour un Ebitda de 3,9 millions d’euros.

Jean-Philippe Mas