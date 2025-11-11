La vente de la participation de SoftBank dans Nvidia, pour un montant de 5,8 milliards de dollars, suscite de nouvelles craintes concernant la bulle de l'IA

La vente par SoftBank Group de sa participation dans Nvidia pour un montant de 5,8 milliards de dollars a secoué les marchés boursiers mardi, alimentant les craintes que la frénésie autour de l'intelligence artificielle n'ait atteint son paroxysme, surtout après les récentes mises en garde des dirigeants des banques de Wall Street et d'un célèbre vendeur à découvert.

Dans ses résultats trimestriels , l'investisseur technologique japonais 9984.T a déclaré avoir vendu la totalité des 32,1 millions d'actions Nvidia qu'il détenait en octobre pour financer la vaste campagne d'IA du directeur général Masayoshi Son, construite autour de son pari "all in" sur OpenAI, créateur de ChatGPT.

SoftBank a besoin de ces fonds pour financer des initiatives telles que le projet Stargate, d'une valeur de 500 milliards de dollars, qui vise à accroître la capacité des centres de données américains pour l'IA, et environ 40 milliards de dollars promis à OpenAI, dont les détails de financement n'ont pas été communiqués lors de l'annonce.

Mais le moment choisi pour la vente a renforcé les doutes de certains investisseurs qui craignent que les valorisations dans le secteur de l'IA n'aient pris le pas sur les fondamentaux.

Les actions de Nvidia NVDA.O étaient en baisse de 1,7 % dans les échanges de pré-marché, entraînant les contrats à terme pour le marché américain plus large .SPX . La baisse des prévisions de revenus du fournisseur d'informatique dématérialisée CoreWeave en raison d'un retard contractuel a fait chuter son action de 7 %, ce qui n'a fait qu'ajouter à la nervosité.

Le bruit d'une bulle de l'IA s'est amplifié ces dernières semaines après que les directeurs généraux de Morgan Stanley

MS.N et Goldman Sachs GS.N ont averti que les actions pourraient se diriger vers une baisse , tandis que le gestionnaire de fonds spéculatif Michael Burry, connu pour ses positions à découvert sur le marché immobilier américain avant le krach de 2008, a parié contre Nvidia et Palantir.

De nombreux analystes ont déclaré que la vente suggérait que Son - l'un des investisseurs les plus audacieux de la technologie - voyait la reprise fulgurante qui a fait de Nvidia la première entreprise de 5 billions de dollars le mois dernier se calmer après une hausse de plus de 1 200 % au cours des trois dernières années.

Mais certains d'entre eux ont souligné le bilan mitigé de SoftBank dans la gestion de ses participations dans Nvidia. La société, selon certaines estimations, a manqué un rallye de plus de 100 milliards de dollars dans les actions de Nvidia en les vendant en 2019 avant que le boom de l'IA ne décolle, pour ensuite acheter à nouveau les actions du fabricant de puces.

"En ce qui concerne le timing, on ne peut pas dire que Masayoshi Son ait été génial avec ses transactions d'actions NVDA", a déclaré C J Muse, directeur général senior chez Cantor Fitzgerald. "Il semble qu'il s'agisse simplement d'une allocation de ressources - trouver des fonds pour faire des paris ailleurs."